26.08.2019, 19:55

В Эстонии это уже проходили: финские компании часто обманывают соискателей работы

 (5)
rus.delfi.ee
EST 4
В Эстонии это уже проходили: финские компании часто обманывают соискателей работы
pixabay.com

Финские компании часто меняют одного бесплатного иностранного практиканта на другого и трудового контракта не предлагают. Практиканта меняют, даже если он добросовестно выполнял свои обязанности, пишет yle.fi.

Как выяснили финские Центральное объединение профсоюзов (SAK) и Служба поддержки жертв преступлений (RIKU), работодатели чаще всего переоформляли неоплачиваемую практику на новый срок. В этих случаях практикант оставался как без зарплаты, так и трудового контракта, а фирма нанимала на бесплатную практику нового человека.

"Даже несмотря на то, что работник добросовестно выполнял свои обязанности во время неоплачиваемой практики, обещанного трудового контракта он не получал — вместо него нанимали другого иностранца на тех же условиях и с теми же обещаниями", — рассказала эксперт Службы поддержки жертв преступлений Пиа Марттила.

По ее словам, проблема особенно часто встречалась в сфере клининга и ресторанном бизнесе.
Среди жертв такой схемы, в частности, нередко были просители убежища.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: