В Эстонии это уже проходили: финские компании часто обманывают соискателей работы

Как выяснили финские Центральное объединение профсоюзов (SAK) и Служба поддержки жертв преступлений (RIKU), работодатели чаще всего переоформляли неоплачиваемую практику на новый срок. В этих случаях практикант оставался как без зарплаты, так и трудового контракта, а фирма нанимала на бесплатную практику нового человека.

"Даже несмотря на то, что работник добросовестно выполнял свои обязанности во время неоплачиваемой практики, обещанного трудового контракта он не получал — вместо него нанимали другого иностранца на тех же условиях и с теми же обещаниями", — рассказала эксперт Службы поддержки жертв преступлений Пиа Марттила.

По ее словам, проблема особенно часто встречалась в сфере клининга и ресторанном бизнесе.

Среди жертв такой схемы, в частности, нередко были просители убежища.