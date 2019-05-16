В Екатеринбурге задержаны десятки протестующих против строительства церкви

Полиция поздно вечером в среду, 15 мая, задержала около полусотни митингующих на Октябрьской площади у Театра драмы в Екатеринбурге, где власти решили возвести новую православную церковь на месте сквера. Издание Znak.com сообщает в Telegram о задержании 54 человек. По информации портала "ОВД-Инфо", речь идет минимум о 44 задержанных.

При этом по данным министерства общественной безопасности Свердловской области, были задержаны 33 человека.

Протестная акция проходила в парке третий день подряд. Силовики образовали живую цепь, чтобы оттеснить демонстрантов от установленного по периметру площадки забора. Время от времени сотрудники ОМОНа группами по пять-шесть человек выдвигались вперед, производили захват демонстрантов, после чего доставляли их в автозаки. По свидетельству очевидцев, некоторые из собравшихся бросали в силовиков яйца и стеклянные бутылки.

Обвинения в нарушении конституции



Митингующие периодически скандировали: "Вы нарушаете конституцию!", "Позор!",часть протестующих провела флешмоб, включив фонарики на своих смартфонах. Сотрудники Росгвардии в мегафоны требовали от людей разойтись.

Ближе к окончанию акции некоторые из демонстрантов сместились к зданию "Ельцин-центра", там задержания продолжились. Среди взятых под стражу — Владислав Постников, председатель отделения общественного движения "Открытая Россия" в Свердловской области.

Приговорили к аресту