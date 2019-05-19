19.05.2019, 17:03
В Египте при взрыве около туристического автобуса пострадали 17 человек
В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.
В Египте в результате взрыва рядом с туристическим автобусом пострадали 17 человек. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Инцидент произошел возле Большого египетского музея, который находится в районе пирамид, пишет Медуза.
По данным Sky News Arabia, среди пострадавших — десять египтян и 7 туристов из ЮАР.
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