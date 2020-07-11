В Египте при попытке спасти ребенка в Средиземном море утонули 10 человек

По меньшей мере 11 человек утонули в пятницу в Средиземном море в районе северной столицы Египта Александрии. Об этом сообщил информационный портал Al Balad. Спасателям удалось обнаружить тела семерых человек, поиски остальных продолжаются, сообщает ТАСС.
Как рассказало издание Al Youm As Sabi, трагедия разыгралась в компаунде "Палм-Бич". На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, в воде начал тонуть ребенок, спасать его бросились один за одним несколько человек, в результате все погибли. По данным администрации туризма и курортов северной столицы, инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.
В настоящее время запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи по-прежнему не доступны для отдыха и купания. В полиции уточнили, что многие стараются уйти на отдаленные пляжи, где их не заметит патруль, либо выходят купаться в ранние часы.
Между тем этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, его прозвали "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.
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