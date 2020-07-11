В Египте при попытке спасти ребенка в Средиземном море утонули 10 человек

Как рассказало издание Al Youm As Sabi, трагедия разыгралась в компаунде "Палм-Бич". На рассвете большая компания вышла на пляж искупаться, в воде начал тонуть ребенок, спасать его бросились один за одним несколько человек, в результате все погибли. По данным администрации туризма и курортов северной столицы, инцидент произошел в районе пяти часов утра на пляже, закрытом из-за пандемии и по этой причине не оснащенном спасательными службами.

В настоящее время запрет на посещение пляжей и купание в море снят только для отелей и некоторых частных пляжей. Общественные пляжи по-прежнему не доступны для отдыха и купания. В полиции уточнили, что многие стараются уйти на отдаленные пляжи, где их не заметит патруль, либо выходят купаться в ранние часы.

Между тем этот участок побережья в районе Эль-Агами давно пользуется дурной славой, его прозвали "берегом смерти" из-за частных несчастных случаев: купающиеся тонут из-за сложных и сильных подводных течений. В 2018 году только за одну неделю там погиб 21 человек, после чего местные власти запретили пользоваться пляжем, доступ к нему был перекрыт.

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