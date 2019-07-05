В Черном море перевернулось российское прогулочное судно. Погибли люди

Прогулочное судно перевернулось в Черном море. Это произошло в Краснодарском крае, в 100 метрах от берега рядом с городом Джубга, передает ”Интерфакс”.
По предварительным данным, два человека пропали без вести, одна женщина находится в реанимации.
18 человек удалось спасти из воды.
Позже в пятницу директор пляжа ”Джугба” Андрей Андреев заявил о погибших, сообщает РИА ”Новости”.
По словам директора, на настоящий момент известно о двух погибших.
”Вся техника, которая была, я ее отправил на спасение… Двое погибших”, — отметил Андреев.
Он также добавил, что причиной инцидента могло стать то, что судно было перегружено. Директор подчеркнул, что на таком судне нельзя размещать более 12 человек.
По предварительным данным, на судне находились 43 человека.
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