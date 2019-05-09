В Черногории осуждены двое россиян по обвинению в подготовке госпереворота

Суд в Черногории заочно приговорил двух граждан России к длительному тюремному сроку по обвинению в подготовке государственного переворота в стране в 2016 году, сообщает в четверг агентство Associated Press.
Судья Сузана Мугоша, оглашая приговор, заявила, что двое россиян — Эдуард Шишмаков и Владимир Попов — обвиняются в попытке совершения террористического акта, а также в создании криминальной организации. Кроме того суд вынес приговор еще 11 обвиняемым.
Приговор россиянам был вынесен заочно, Шишмаков получил 15 лет лишения свободы, В.Попов — 12 лет. Два оппозиционных черногорских политика получили по пять лет лишения свободы каждый.
В вердикте суда говорится, что обвиняемые планировали захватить парламент Черногории в день выборов 16 октября 2016 года, убить премьер-министра Мило Джукановича и установить власть, настроенную против НАТО.
Черногория стала членом Североатлантического альянса в июне 2017 года, несмотря на акции протеста оппозиции.
Иностранные СМИ называют Шишмакова и Попова сотрудниками российских спецслужб. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее говорил, что обвинения в попытке госпереворота в Черногории в адрес российских спецслужб голословными. В Кремле называли подобные обвинения абсурдными.