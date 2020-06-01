В Чехии за войну против Украины под суд отправлены двое иностранцев

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис

Он добавил, что чеху и белорусу, который постоянно проживает в Чехии, предъявили обвинение по статье 311 Уголовного кодекса страны — ”террористический акт”.

”Обоим грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет”, — добавил посол.

Из обнародованного текста обвинения следует, что мужчины воевали на востоке Украины на стороне российских боевиков в 2014-16 годах.