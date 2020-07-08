08.07.2020, 11:08

В Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие, десятки раненых


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В Чехии лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда: есть погибшие, десятки раненых
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В Чехии возле населенного пункта Пернинк в Карловарском крае 7 июля произошло лобовое столкновение двух пассажирских поездов. В результате инцидента по меньшей мере три человека погибли, около 30 получили ранения. Из них девять находятся в тяжелом состоянии, сообщает NEWSru.com.

Один поезд направлялся в Карловы Вары из немецкого Йохангеоргенштадта, а второй ехал по той же линии D3 в обратном направлении. В районе станции в Пернинке обе линии пересекаются, и один из поездов должен остановиться, чтобы пропустить другой.

"Один из машинистов сидел на насыпи у рельсов и повторял: "Что я сделал, что я сделал…". Он рыдал, закрыв голову руками", — рассказал изданию Novinky один из местных жителей, помогавший перевозить раненых на квадроциклах с места аварии в больницу.

Авария произошла в труднодоступной гористой местности, где по обе стороны участка железной дороги есть крутые склоны, это затрудняло работу спасателей.

Чешское телевидение со ссылкой на спасателей сообщает о по меньшей мере трех жертвах. Однако представитель объединенного корпуса спасателей и пожарных Мартин Касал подтвердил гибель только двух человек.

На место происшествия отправили вертолеты скорой помощи. В больнице в Карловых Варах объявлен травматологический план, который вводится, когда ожидается большое количество пострадавших.

Министр транспорта Чехии Карел Гавличек уже заявил, что причиной крушения, скорее всего, стал человеческий фактор. Машинист поезда, следовавшего в Карловы Вары, уже задержан.

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