В центре Петербурга два пассажира метро получили удары ножом. Они не ответили на вопрос "Вы выходите?"

Свидетелями поножовщины стали пассажиры петербургской подземки в ночь на 20 июля. Житель одной из северокавказских республик выхватил нож за игнорирование его вопроса ”Вы выходите?” и начал наносить удары двум мужчинам. Неразбериха и льющаяся из ран кровь вызвала настоящую панику и только один из пассажиров решил заступиться за избиваемых.

По данным ”Фонтанки”, всё произошло в вагоне метро на станции ”Пушкинская” за полчаса до закрытия подземки. 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, начал кидаться с ножом на двух оппонентов. Одного из них он успел ударить клинком два раза, другого — один раз. Пока люди в вагоне кричали и метались, 26-летний петербуржец вступился за пострадавших, выбил нож из рук агрессивного мужчины и вытащил его на платформу ”Пушкинской”, куда уже подоспела полиция подземки.

Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей. В Петербург приехал 3 года назад, оставив дома жену и ребёнка. В Северной столице житель Дагестана работал на стройке, но за неделю до происшествия уволился.

В одной питерской группе в соцсети Вконтакте выложили видео инцидента: