В Беларуси задержали более 130 человек на акциях протеста

В Минске задержали, по данным центра, 89 человек, в том числе гражданина России, в других городах в общей сложности 50 задержанных, передает "Медуза".

Список на сайте ”Весны” обновляется.

”Марш справедливости” в Минске закончился около половины восьмого вечера. По оценке Reuters и агентства БелаПАН, в нем приняли участие сто тысяч человек.

МВД Белоруссии на момент выхода новости не сообщало, сколько человек задержали по всей стране или в Минске, а также не давало оценок количества протестующих.