В авиакатастрофе погибла одна из богатейших россиянок — совладелица компании S7 Наталья Филева

Пилот мог потерять контроль над машиной, поворачивая при посадке, предположил в разговоре с ТАСС представитель Германской службы безопасности полетов (DFS). Он добавил, что самолет вылетел во Франкфурт-на-Майне из французских Канн. Немецкий чиновник добавил, что в момент аварии пилот управлял машиной, не следуя указаниям системы радиолокационного управления, а глядя своими глазами на окружающую обстановку.

По данным агентства ”Интерфакс”, по пути к месту крушения самолета Epic-LT произошла авария с участием полицейской машины, унесшая жизни двух сотрудников местных правоохранительных органов.

”В сложном ДТП во второй половине дня в воскресенье на Бундесштрассе 486 при участии полицейской машины и двух автомобилей погибли два человека, еще три человека тяжело ранены”, — сообщает местная полиция. Людям из столкнувшейся с полицией машины оказывается психологическая помощь, их жизни находятся вне опасности.

Наталья Филева была председателем совета директоров группы S7. В прошлом году она заняла четвертое место в рейтинге богатейших россиянок по версии журнала Forbes с состоянием в $600 млн.

Погибшая была замужем за основателем компании S7 Владиславом Филевым, у нее осталось трое своих детей и один приемный ребенок.

Филева окончила Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер-радиомеханик и Новосибирский институт народного хозяйства по специальности организация управления производством. В 1995 года она стала директором Новосибирского филиала инвестиционной компании ”Еврофинансы”.

С 1996 года была гендиректором инвесткомпании ”Еврофинансы-Новосибирск”. Тогда же с супругом приобрела часть акций авиакомпании ”Сибирь”. В 1998 году Филева прошла подготовку в МГТУ гражданской авиации по программе ”Управление авиапредприятием в условиях конкуренции” и прослушала ряд курсов в Академии гражданской авиации. После дефолта 1998 года Филевы стали владельцами контрольного пакета предприятия, а в 2001 году их ”Сибирь” вышла на московский авиационный рынок, поглотив ”Внуковские авиалинии”. Год спустя авиакомпания Филевых заняла второе место по перевозкам пассажиров в России.

ТОП

В 2006 году журнал ”Финанс” оценил капитал Филевой в $155 млн. Тогда она занимала пост гендиректора группы компаний S7, образованной на базе ”Сибири”.

31 марта ряд СМИ сообщил о гибели Владислава Филева и Натальи Филевой в авиакатастрофе. Консульство получило информацию о крушении самолета и гибели троих россиян и в настоящее время направляет запрос в правоохранительные органы. Впоследствии стало известно, что Владислав Филев жив.