"Уважайте память жертв!" В Литве потребовали у Adidas убрать одежду с символикой СССР

"Международные корпорации должны учесть исторические факты, уважать память жертв и воздержаться от поощрения советской ностальгии или оправдания преступлений, совершенных тоталитарными режимами", — говорится в обращении лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса и его заместителя Радвиле Мркунайте-Микуленене.
"В мире бы точно не поняли, если бы Adidas произвел тематическую линию одежды с нацистской символикой, однако почему-то на советские знаки закрывают глаза. Мы убеждены, что есть и другие способы празднования спортивных побед, а не прославление режима, ответственного за смерти и страдания миллионов", — говорится в обращении. "Мы (…) призываем вас вспомнить об общей ответственности и обеспечить, чтобы вся одежда с советской символикой была удалена из всех магазинов Adidas или связанных розничных магазинов", — утверждают члены парламента.
Литовские политики и дипломаты еще в прошлом году критиковали Adidas за торговлю одеждой с советской символикой в интернет-магазинах.
Пользователи в интернете возмущены и спрашивают у Adidas, почему бы им не выпустить одежду с символикой нацистской Германии. Вот вариация на тему:
Бунт мигрантов в ФРГ: что известно
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
Рыбаки нашли в море тело бывшего российского мэра