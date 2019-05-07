Ушаков обжаловал в суде решение о своем отстранении от должности

Об этом пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

По информации отдела общественных отношений Рижской думы, 7 мая в 12.30 в 220-м кабинете Ратуши состоится пресс-брифинг, на котором Ушаков вместе с адвокатами Виктором Тихоновым и Гатисом Гайлумсом расскажет журналистам о происходящем.

Основанием для распоряжения Пуце стали нарушения, допущенные Ушаковым как мэром Риги и представителем держателя долей капитала транспортного предприятия "Ригас сатиксме". Решение было издано 5 апреля. Ушаков считает действия Пуце политически мотивированными.