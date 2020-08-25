Усэйн Болт заразился коронавирусом
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Восьмикратный олимпийский чемпион по бегу Усэйн Болт заразился коронавирусом. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, ямайский спортсмен сдал положительный тест через несколько дней после празднования своего 34-летия, которое состоялось 21 августа. На вечеринке по случаю дня рождения присутствовало множество известных людей. Среди них был форвард «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг.
Сейчас Болт находится на самоизоляции. Подробности о состоянии его здоровья не сообщаются.
В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта.
Болт — восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по бегу. Он также является действующим рекордсменом планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Целая семья с двумя детьми погибла в выгребной яме
Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за Навального
Почему TikTok стал "угрожать" безопасности Эстонии
Погибшая девочка была знакома со своими 12-летними убийцами