01.07.2020, 13:14

Уроки Эболы: как помочь детям из беднейших семей после возобновления работы школ

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tšaad, humanitaarkriis, põgenikud, põgenik, sõjapõgenik,
tšaad, humanitaarkriis, põgenikud, põgenik, sõjapõgenik, Foto: Andres Putting

Из-за коронавируса школы в Кот-д’Ивуаре были закрыты в течение нескольких недель. В данный момент уроки проводятся вновь с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Дети носят маски, регулярно моют руки и соблюдают социальную дистанцию. Рассказывает Воньяни Грейс Тауло из ЮНИСЕФ.

Когда я стала главой образовательного департамента ЮНИСЕФ в Сьерра-Леоне, в стране был пик эпидемии Эболы. Я попала в самый разгар кризиса, из-за которого более 1,8 миллиона детей и подростков оказались без возможности получать образование. Последствия Эболы ужасны. Но, подобно другим эпидемиям, её влияние на человеческие жизни далеко не ограничивается только ущербом здоровью. В Западной Африке эпидемия опустошительно сказалась и на образовании. Закрытие школ и университетов стало сильным ударом для образовательной системы и привело к невозможности проводить процесс обучения и более высоким показателям отсева. Вследствие этого также увеличилось количество актов насилия в отношении детей, случаев подростковой беременности и ранних браков.

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В Сьерра-Леоне в целях сдерживания распространения эпидемии школы были закрыты на девять долгих месяцев. Это означало, что тысячи детей по всей стране оказались предоставленными самим себе и улице. Для некоторых ситуация, когда не было возможности спрятаться в безопасных школьных стенах, стала причиной самой разной эксплуатации. Во время кризиса, вызванного вирусом Эбола, участились случаи подростковой беременности, и во время вспышки высокий процент первой беременности был именно среди девушек-подростков.

Хотя мы пока что не можем каким-либо образом оценить влияние закрытия учебных заведений в связи с COVID-19 на детей и систему образования, опыт, полученный во время Эболы, показывает, что от закрытия больше всего страдают самые бедные и уязвимые дети — будь то в результате невозможности участвовать в образовательном процессе или воздействии на другие сферы их жизни.

После открытия учебных заведений по окончании кризиса нельзя предполагать, что ученики вернутся туда только потому, что школьные двери снова открыты. Многим детям приходится сталкиваться с различными серьёзными обстоятельствами, препятствующими их возвращению в школу. Сугубое вмешательство, направленное на поддержание возможности посещать учёбу, помогает обеспечить участие детей в процессе обучения, особенно если это вмешательство сосредоточено на тех, с кем взаимодействовать труднее всего.

В ходе возобновления работы учебных заведений после COVID-19 стоит обратить внимание на два ключевых момента из опыта Эболы:

Целевое взаимодействие помогает охватить и детей из самых бедных семей

Эффективная стратегия взаимодействия может поднять показатели возвращения в школу на более высокий уровень. Особенно это заметно в отдалённых сельских районах. В Сьерра-Леоне мы инициировали широкомасштабную кампанию по возвращению к учёбе, основанную на различных посланиях — от мер безопасности в школе до способов, как поддержать учащихся во время возобновления обучения, — с целью побудить родителей и опекунов отправить детей обратно в школу.
Для распространения этих посланий мы использовали радиоплатформы, поскольку они имели самый широкий охват. Также, желая вовлечь различные сообщества, мы работали с ресурсами их мобилизации, разработанными в рамках программ ЮНИСЕФ ”Коммуникация для развития”. Как через обмен сообщениями ”от двери до двери”, так и с помощью ”воззваний к толпе” с громкоговорителями, для охвата нашей аудитории мы просто интегрировали послания о возвращении в школу в уже существующие реалии.

Важность такой целевой коммуникационной стратегии была отмечена и в отношении беременных девушек в Сьерра-Леоне, которым министерство образования после возобновления обучения запретило посещать учебные заведения (этот запрет был отменён только в марте 2020 года). ЮНИСЕФ и его партнёры разработали ”программу преодоления”, помогающую беременным девушкам-подросткам продолжать обучение. Эта программа позволила им приходить в учебные заведения после окончания основных занятий, где те же учителя преподавали им те же предметы, что и остальным ученикам.

Поначалу программу поддерживали не все. В общинах многие, включая учителей, были настроены скептически. На этих девушках было поставлено гендерное клеймо.

Мы провели обширную информационно-пропагандистскую кампанию с целью повышения осведомлённости девушек, их семей и общин, чтобы мотивировать этих девушек посещать учёбу. Изначально в программе преодоления мы планировали зарегистрировать 3000 беременных, но, когда пришло время начинать, оказалось, что в общей сложности зарегистрировалось 14 500 человек. Среди них были даже те, кто забеременел до Эболы и хотел присоединиться к программе, чтобы иметь возможность продолжать получать образование.

Много раз, посещая школы, реализующие ”Программы преодоления”, я встречалась с девушками-подростками разных возрастов, некоторым из них было всего по 11 лет. Во время этих визитов была выявлена огромная проблема возвращения социально отчуждённых детей, независимо от их происхождения, в процесс обучения после кризиса.

Специальное стимулирование способствует возвращению в школу детей из самых бедных семей

Экономические последствия кризиса в области общественного здравоохранения могут изменить жизнь бедных семей в самую худшую сторону. В это время семьи, среди прочего, принимают решение вовлекать своих детей в деятельность, приносящую доход, в результате чего последние вообще бросают школу. Во время возобновления работы учебных заведений после пандемии, подобной COVID-19, нам необходимо руководствоваться стратегиями уменьшения влияния экономических тягот на образование ребенка. После лихорадки Эбола, чтобы побудить родителей и опекунов отправить всех детей обратно на школьную скамью, правительство Сьерра-Леоне на два года отказалось от платы за обучение и экзамены.

Также, для вовлечения учащихся в образовательный процесс правительство, при поддержке партнёров по развитию, повсеместно предоставило им учебные материалы, в том числе обеспечило вспомогательными устройствами детей с ограниченными возможностями. Кроме того, правительство расширило программы школьного питания. Для самых бедных семей, не имевших возможности работать во время карантина, продовольственная безопасность оказалась серьёзной проблемой. А перспектива того, что детей в учебных заведениях будут кормить, мотивировала родителей и общины отправлять туда своих чад.
Национальный контекст имеет жизненно важное значение для разработки стратегий, и существует ряд важных вещей, которые необходимо учитывать при возобновлении работы учебных заведений. Но если не брать в расчёт потребности самых бедных детей и судьбу их будущего, это только усугубит глобальный образовательный кризис, с которым мир столкнулся во время пандемии COVID-19.

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