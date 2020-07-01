Уроки Эболы: как помочь детям из беднейших семей после возобновления работы школ

Поначалу программу поддерживали не все. В общинах многие, включая учителей, были настроены скептически. На этих девушках было поставлено гендерное клеймо.
Мы провели обширную информационно-пропагандистскую кампанию с целью повышения осведомлённости девушек, их семей и общин, чтобы мотивировать этих девушек посещать учёбу. Изначально в программе преодоления мы планировали зарегистрировать 3000 беременных, но, когда пришло время начинать, оказалось, что в общей сложности зарегистрировалось 14 500 человек. Среди них были даже те, кто забеременел до Эболы и хотел присоединиться к программе, чтобы иметь возможность продолжать получать образование.
Много раз, посещая школы, реализующие ”Программы преодоления”, я встречалась с девушками-подростками разных возрастов, некоторым из них было всего по 11 лет. Во время этих визитов была выявлена огромная проблема возвращения социально отчуждённых детей, независимо от их происхождения, в процесс обучения после кризиса.
Специальное стимулирование способствует возвращению в школу детей из самых бедных семей
Экономические последствия кризиса в области общественного здравоохранения могут изменить жизнь бедных семей в самую худшую сторону. В это время семьи, среди прочего, принимают решение вовлекать своих детей в деятельность, приносящую доход, в результате чего последние вообще бросают школу. Во время возобновления работы учебных заведений после пандемии, подобной COVID-19, нам необходимо руководствоваться стратегиями уменьшения влияния экономических тягот на образование ребенка. После лихорадки Эбола, чтобы побудить родителей и опекунов отправить всех детей обратно на школьную скамью, правительство Сьерра-Леоне на два года отказалось от платы за обучение и экзамены.
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