Уроки Эболы: как помочь детям из беднейших семей после возобновления работы школ

Когда я стала главой образовательного департамента ЮНИСЕФ в Сьерра-Леоне, в стране был пик эпидемии Эболы. Я попала в самый разгар кризиса, из-за которого более 1,8 миллиона детей и подростков оказались без возможности получать образование. Последствия Эболы ужасны. Но, подобно другим эпидемиям, её влияние на человеческие жизни далеко не ограничивается только ущербом здоровью. В Западной Африке эпидемия опустошительно сказалась и на образовании. Закрытие школ и университетов стало сильным ударом для образовательной системы и привело к невозможности проводить процесс обучения и более высоким показателям отсева. Вследствие этого также увеличилось количество актов насилия в отношении детей, случаев подростковой беременности и ранних браков.

В Сьерра-Леоне в целях сдерживания распространения эпидемии школы были закрыты на девять долгих месяцев. Это означало, что тысячи детей по всей стране оказались предоставленными самим себе и улице. Для некоторых ситуация, когда не было возможности спрятаться в безопасных школьных стенах, стала причиной самой разной эксплуатации. Во время кризиса, вызванного вирусом Эбола, участились случаи подростковой беременности, и во время вспышки высокий процент первой беременности был именно среди девушек-подростков.

Хотя мы пока что не можем каким-либо образом оценить влияние закрытия учебных заведений в связи с COVID-19 на детей и систему образования, опыт, полученный во время Эболы, показывает, что от закрытия больше всего страдают самые бедные и уязвимые дети — будь то в результате невозможности участвовать в образовательном процессе или воздействии на другие сферы их жизни.

После открытия учебных заведений по окончании кризиса нельзя предполагать, что ученики вернутся туда только потому, что школьные двери снова открыты. Многим детям приходится сталкиваться с различными серьёзными обстоятельствами, препятствующими их возвращению в школу. Сугубое вмешательство, направленное на поддержание возможности посещать учёбу, помогает обеспечить участие детей в процессе обучения, особенно если это вмешательство сосредоточено на тех, с кем взаимодействовать труднее всего.