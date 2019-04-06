Умер предшественник Путина на посту директора ФСБ



В ноябре 1998 года олигарх и замсекретаря Совбеза России Борис Березовский обвинил Николая Ковалева в том, что тот не провел "объективного разбирательства" предполагаемого покушения на него. Позднее сотрудники ФСБ, среди которых был подполковник Александр Литвиненко, на специальной пресс-конференции заявили, что руководство Управления по разработке и пресечению деятельности преступных объединений ФСБ приказало им убить Березовского. Они утверждали, что злоупотребления в работе спецслужбы начались с приходом Ковалева на пост директора.

Сам Ковалев заявил, что по его приказу в ФСБ провели служебное расследование, но доказательств подготовки покушения на Березовского не нашли. Со своей стороны Владимир Путин сказал, что никаких нарушений в работе ФСБ не было выявлено.

В 1999 году Ковалев был избран депутатом Госдумы, где продолжал работать до конца жизни. В разное время был председателем комиссии по борьбе с коррупцией и возглавлял комитет по делам ветеранов. В Думе нынешнего созыва Ковалев входил в комитет по безопасности.