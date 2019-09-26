Умер экс-президент Франции Жак Ширак

Умер бывший президент Франции Жак Ширак. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на его семью.

По данным Le Monde, Ширак умер в четверг, 26 сентября, в возрасте 86 лет.

”Президент Жак Ширак мирно скончался сегодня утром в кругу своей семьи”, — цитирует Franceinfo слова мужа дочери Ширака Клод.

Жак Ширак — 22-й президент Франции, эту должность он занимал с 1995 по 2007 год. Сложив полномочия, он стал пожизненным членом Конституционного совета страны.

Ширак родился в Париже 29 ноября 1932 года. Получив высшее образование, начал карьеру госслужащего, а затем занялся политической деятельностью. В 1972 году он занял пост министра сельского хозяйства, а два года спустя стал премьер-министром, поддержав на выборах президента Жискар д'Эстена. В 1977 году стал мэром Парижа и занимал эту должность вплоть до избрания президентом в 1995 году.

Состояние здоровья Ширака ухудшилось после перенесенного в 2005 году инфаркта. Его также госпитализировали в 2010, 2015 и 2016 годах. Как сообщает BFM TV, его последнее публичное выступление состоялось в ноябре 2014 года.

В 2008 году он стал лауреатом Государственной премии России за достижения в области гуманитарной деятельности. В 2017 году сторонники Ширака предложили выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.