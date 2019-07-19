Украина предложила России одновременно освободить Вышинского и Сенцова

Об этом в фейсбуке сообщила Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского.

”Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободив Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно”, — написала Мендель.

Журналиста Кирилла Вышинского арестовали в мае 2018 года. Украина обвинила его в государственной измене. Ему может грозить лишение свободы сроком до 15 лет.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет колонии строгого режима в августе 2015 года по обвинению в подготовке терактов в Крыму.