Украина открыла дело за проезд российского поезда по Крымскому мосту

В сообщении отмечается, что в ходе досудебного расследования "будет дана правовая оценка незаконному запуску железнодорожного сообщения между Российской Федерацией и Крымским полуостровом, поскольку такие действия страны-оккупанта грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свидетельствуют о пренебрежении общепризнанными принципами и нормами международного права".

Уголовное производство зарегистрировано 25 декабря по ч.1 ст.332 УК Украины. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по обращению представительства президента Украины в АР Крым.

По мосту прошел первый пассажирский поезд

Утром 25 декабря в аннексированный Россией Севастополь прибыл через Крымский мост первый российский пассажирский поезд, следовавший из Санкт-Петербурга в Крым в обход территории Украины. Поезд проходил железнодорожный участок Крымского моста примерно полчаса. Машинист замедлил ход состава, чтобы пассажиры могли рассмотреть мост, сообщают российские СМИ.

Президент России Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту 23 декабря.