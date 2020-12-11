Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 47%

Сдерживание распространения COVID-19 — цель большинства правительств. Поэтому крайне важно понимать, насколько эффективны различные меры общественного здравоохранения. Цель данного исследования — изучение эффективности защитных масок.

"Мы используем общедоступные региональные данные о зарегистрированных случаях заражения коронавирусом в Германии. Поскольку маски для лица стали обязательными в различных регионах Германии в разные моменты времени, мы можем сравнить рост заболеваемости в регионах с масками и регионах, где ношение масок было необязательным. Взвесив различные оценки, мы пришли к выводу, что через 20 дней после введения обязательных масок количество новых заболевших сократилось примерно на 45%. Поскольку экономические затраты такого решения близки к нулю по сравнению с другими мерами общественного здравоохранения, маски кажутся экономически эффективным средством борьбы с COVID-19".

Исследователи использовали метод синтетического контроля, чтобы проанализировать влияние масок на распространение COVID-19 в Германии. В их подходе использовались региональные различия во времени, когда ношение масок стало обязательным в общественном транспорте и магазинах. В зависимости от региона, который рассматривался, исследователи обнаружили, что маски для лица снизили количество вновь зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на 15–75% в течение 20 дней после их обязательного введения.

Оказалось, что наименьший рост заболеваемости был зафиксирован в городе Йена, где ношение мазко стало обязательным раньше остальных городов — 6 апреля.

Оценивая достоверность различных оценок, исследовали пришли к выводу, что маски для лица снижают ежедневный рост заболеваемости примерно на 47%.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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