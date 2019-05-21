Ученые научили компьютер диагностировать рак легких лучше врачей

Радиологи обычно работают с двухмерными изображениями, полученными в ходе компьютерной томографии, поясняют авторы работы. Разработанный ими алгоритм же «рассматривает» результаты сканирования легких как единое 3D-изображение. Технически, это даже 4D, отмечают разработчики, так как ИИ сравнивает результаты с предыдущими.

Разработчики использовали метод глубокого обучения на почти 7 тыс. результатов КТ легких. Алгоритм оказался способен обнаруживать даже незначительные опухоли в легких, с поставленными задачами он справился в 94% случаев. Там, где были доступны предыдущие результаты КТ, он оказался так же эффективен, как врачи-рентгенологи. В случаях же, когда предыдущих результатов не было, он оставил их позади, выдав меньше ложноположительных и ложноотрицательных результатов.

Способность обрабатывать огромные объемы данных позволяет ИИ распознавать детали, которые люди просто не могут увидеть, поясняют исследователи. Главный недостаток системы в том, что ей требуются огромные вычислительные мощности.