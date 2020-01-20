Участники саммита в Берлине договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию

Подводя итоги международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине в воскресенье, 19 января, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что участники саммита сумели добиться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта.

Одним из наиболее важных результатов встречи на высшем уровне стала договоренность соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию, отметила Меркель. Участники саммита также согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем.

Комиссия по соблюдению режима прекращения огня в Ливии

В то же время глава правительства Германии подчеркнула, что берлинская конференция — "это лишь первый шаг в долгом процессе" мирного урегулирования в Ливии. Ожидается, что за этим саммитом последуют практические шаги по воплощению достигнутых на нем договоренностей. Так, по словам Меркель, в ближайшее время должны будут состояться первые переговоры по подготовке долгосрочного перемирия в Ливии, где сейчас действует режим прекращения огня.