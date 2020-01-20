Участники саммита в Берлине договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию

С этой целью будет создана комиссия, в которую войдут по пять представителей конфликтующих в Ливии сторон — главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и не признающего ПНС генерала Халифы Хафтара. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, первое заседание данного органа состоится в ближайшее время в Женеве.
Международная миссия в Ливии
Кроме того, участники саммита одобрили идею отправки в Ливию международной группы экспертов, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня, передает агентство AFP. Накануне Фаиз Сарадж призвал страны-участницы сформировать международную миссию под эгидой ООН "для защиты гражданского населения в Ливии" в случае, если Халифа Хафтар не остановит наступление на Триполи.
В Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии, прошедшей 19 января в Берлине, приняли участие представители более десяти государств, в том числе президент России Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры противоборствующих лагерей в ливийском конфликте — Фаиз Сарадж и Халифа Хафтар — также находились в Берлине в день проведения саммита. По словам Ангелы Меркель, они не принимали участия в мирных переговорах, однако получали информацию об их ходе.
Подводя итоги саммита, Антониу Гутерриш поблагодарил его хозяйку Ангелу Меркель за ее вклад в мирное решение конфликта в Ливии и призвал участников конференции не предпринимать ничего, что могло бы негативно повлиять на миротворческий процесс.
Конфликт в Ливии
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