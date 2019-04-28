28.04.2019, 22:02
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Отмечается, что пилоты, управляющие самолетом, попросили разрешения экстренно приземлиться в международном аэропорту Тамбо, расположенном вблизи Йоханнесбурга.
По предварительным данным, причиной пожара стали птицы, которые попали в двигатель.
В настоящее время самолет уже приземлился. Пострадавших нет.
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