Трехметровая акула-людоед убила серфера в Австралии

Погибшему было около 50 лет. Акула укусила его за бедро, затем покружила вокруг тех, кто прибыл ему на помощь, протаранила одну из лодок и скрылась. После нападения мужчину вытащили из воды. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. ”К сожалению, мы ничего не могли сделать”, — признался медик Терри Сэвидж (Terry Savage).

Местное законодательство разрешает убивать акул, которые представляют угрозу для людей. Однако полицейские не смогли застрелить акулу-людоеда, и спустя несколько часов она покинула этот район.

Другим людям приказали вернуться на берег, некоторым помогли гидроциклы. Член местного серфинг-клуба Джеймс Оуэн (James Owen) отметил, что инцидент шокировал всех местных жителей. ”Я даже не знаю, когда здесь в последний раз кого-то убивала акула”, — поделился Оуэн.

Большая белая акула, также известная как акула-людоед, — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

В конце мая у берегов американского штата Калифорния пятиметровая акула-людоед напала на рыболова, удившего рыбу с байдарки. Она прокусила байдарку, но затем получила удар по рылу и скрылась из виду. Мужчину спасли местные рыбаки.