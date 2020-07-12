Трамп впервые появился на публике в защитной маске

Президент США Дональд Трамп при посещении Национального военно-медицинского центра в пригороде Вашингтона впервые после начала пандемии коронавируса надел защитную медицинскую маску, обратили внимание мировые СМИ.
"Я думаю, что когда вы находитесь в больнице, особенно в этой конкретной обстановке, когда вы разговариваете с большим количеством солдат, людей, которые в некоторых случаях только что были на операционном столе, считаю, что это отличная вещь — надевать маску", — сказал Трамп журналистам.
Ранее президент отказывался носить маску на публике, не принуждая к этому других. По его словам, это — личный выбор каждого человека. В то же время, он говорил, что будет пользоваться маской в условиях, когда вокруг будет много людей и соблюдать определенную дистанцию будет невозможно.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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