Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", — написал президент США.

Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.

"Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давайте поговорим об этом завтра", — написал политик в Twitter.

Ранее американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.