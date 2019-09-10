10.09.2019, 20:19

Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона

 (4)
РИА "Новости"
EST
Трамп уволил советника по нацбезопасности Джона Болтона
PETER NICHOLLS, REUTERS

Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Трамп написал в Twitter, что минувшим вечером проинформировал Болтона о том, что в Белом доме больше не нуждаются в его услугах.

"Я был категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие сотрудники администрации, и попросил Джона уйти в отставку, что он и сделал сегодня утром", — написал президент США.

Он поблагодарил Болтона за службу и уточнил, что назовет имя нового советника по нацбезопасности на следующей неделе.

В свою очередь, Болтон заявил, что сам предложил американском лидеру свою отставку.
"Я предложил подать в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давайте поговорим об этом завтра", — написал политик в Twitter.

Ранее американские СМИ писали, что у президента и его советника разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказались против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмд-Дэвиде.

Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.

Болтон сделал карьеру в Госдепе и Минюсте при Рональде Рейгане и Джордже Буше — старшем. При Джордже Буше — младшем он стал заместителем госсекретаря.

Политик был одним из основных сторонников вторжения США в Ирак в 2003 году. Разведданные о наличии у Багдада оружия массового уничтожения оказались ложными, а нестабильность в Ираке продолжается до сих пор.

В 2005-2006 годах Болтон был постоянным представителем США при ООН.

После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.
Трамп назначил Болтона на пост советника по нацбезопасности в марте 2018 года.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: