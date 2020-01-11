11.01.2020, 11:10

Трамп: убитый генерал Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах

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USA korraldas president Trumpi käsul Bagdadis rünnaku, milles hukkus Iraani mõjukas kindral Qassem Soleimani. Nii USA kui ka Iraan on andnud märku, et on löögivalmis.
USA korraldas president Trumpi käsul Bagdadis rünnaku, milles hukkus Iraani mõjukas kindral Qassem Soleimani. Nii USA kui ka Iraan on andnud märku, et on löögivalmis. Foto: Kollaaž

Президент США Дональд Трамп заявил, что убитый в Багдаде иранский генерал Касем Сулеймани планировал нападения на американские посольства в четырех странах. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News, передает РБК.

На вопрос корреспондента, могут ли граждане США узнать, что же это были за угрозы, повлекшие операцию по устранению Сулеймани, Трамп заявил, что ”предположительно, целью нападения были четыре американские дипломатические миссии”.

”Могу сказать, что, по всей видимости, одной из целей нападения было посольство в Багдаде”, — сказал американский президент.

Ранее Трамп уже говорил о том, что Сулеймани собирался ”взорвать посольство США”, однако не уточнял, в какой стране это должно было произойти.

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