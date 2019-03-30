Трамп требовал от КНДР передать США свое ядерное оружие

На следующий день госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что северокорейская сторона просила Вашингтон о "полном снятии санкций" с Пхеньяна, однако не смогла полностью прояснить, что именно она готова предложить в отношении своего ядерного объекта в Йонбене. Соединенные Штаты ожидают возможность "вернуться за стол и продолжить беседу", добавил глава Госдепартамента США.

В свою очередь, заместитель главы северокорейского МИДа Цой Сон Хи в середине марта заявила, что КНДР "никогда не просила" целиком снять санкции, введенные Вашингтоном. По ее словам, северокорейские власти разочарованы итогом саммита в Ханое.

Пхеньян обязался закрыть ракетный полигон "Сохэ"

По итогам первой встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации. На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, прошедшем в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон "Сохэ" и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки.