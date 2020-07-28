Трамп пообещал американцам скорую победу над коронвирусом и ”золотой век”

Президент США Дональд Трамп обещает жителям страны победу над коронавирсом нового типа и наступление ”золотого века”. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
”Мы победим вирус, скоро, и вступим в золотой век — лучше, чем когда-либо”, — заявил глава государства.
При этом он назвал протестующих в городах США ”анархистами и агитаторами” и отметил, что победа кандидата Демократической партии США Джо Байдена на предстоящих выборах президента приведет к обрушению рынков и сожжению городов.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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