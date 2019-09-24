Трамп и Дуда обсудили, как остановить "Северный поток — 2"

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Оба президента согласились, что "Северный поток — 2" — угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", — подчеркивается в документе. Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Декларация о военном сотрудничестве