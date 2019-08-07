07.08.2019, 18:51

Трагедия в Латвии: три человека скончались. Подозревают отравление метанолом

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rus.delfi.ee
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Трагедия в Латвии: три человека скончались. Подозревают отравление метанолом
pixabay.com

По информации пресс-центра Земгальского регионального управления латвийской полиции, 1 августа в одном из частных домов в волости Брунавас Бауского края были найдены тела двух мужчин без видимых следов насильственной смерти, пишет rus.delfi.lv.

В ходе проверки, проведенной в доме, где проживали мужчины, полиция нашла свежие и вареные грибы, а также две бутылки с жидкостью неизвестного происхождения.

Во время расследования полицейские установили, что 29 июля из этого же дома в больницу доставили женщину, которая на следующий день скончалась. По делу начали уголовный процесс и назначили экспертизу.

Изначально предполагалось, что все трое отравились грибами. Однако эксперты констатировали, что в канистрах, изъятых в доме, был метанол, что дает основания полагать: смерть наступила в результате отравления этим веществом.

Полиция также установила, что жидкость самовольно принес с работы один из погибших мужчин, работавший на производстве биодизельного топлива. Следствие по делу продолжается.

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