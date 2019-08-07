Трагедия в Латвии: три человека скончались. Подозревают отравление метанолом

В ходе проверки, проведенной в доме, где проживали мужчины, полиция нашла свежие и вареные грибы, а также две бутылки с жидкостью неизвестного происхождения.
Во время расследования полицейские установили, что 29 июля из этого же дома в больницу доставили женщину, которая на следующий день скончалась. По делу начали уголовный процесс и назначили экспертизу.
Изначально предполагалось, что все трое отравились грибами. Однако эксперты констатировали, что в канистрах, изъятых в доме, был метанол, что дает основания полагать: смерть наступила в результате отравления этим веществом.
Полиция также установила, что жидкость самовольно принес с работы один из погибших мужчин, работавший на производстве биодизельного топлива. Следствие по делу продолжается.
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