18.09.2020, 12:41

Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ

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Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ
Foto: Wojtek RADWANSKI / AFP

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первой".

”Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ”.

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