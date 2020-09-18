Тихановская прокомментировала заявление Лукашенко о закрытии границ

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская прокомментировала заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о закрытии границ. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул первой".
”Лукашенко уже пугал нас несуществующими врагами, обвинял мирных людей в насилии, а настоящих патриотов — в предательстве Родины. Но то, что он вчера наговорил про закрытие границ — это новый уровень отрыва от реальности. Это слова слабого человека из его собственного воображаемого мира. Не слушайте и не обращайте внимания на то, что говорит Лукашенко. Он потерял всякое доверие. Все наши соседи — наши друзья. Все беларусы — один народ”.
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