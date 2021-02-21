Тихановская назвала санкции Евросоюза против режима Лукашенко насмешкой

”Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко смеется”, — сказала она, подчеркнув, что ЕС предпринял ”смехотворно мало” шагов против официального Минска.

По ее словам, тех санкций, которые к настоящему моменту введены Брюсселем, недостаточно для оказания давления на Лукашенко и его окружение. Тихановская считает, что западные страны должны отказаться от ”финансовой поддержки режима Лукашенко” и продолжать вводить все новые санкции против действующих властей Беларуси, которые были уличены в нарушении прав человека, а также против судей, ”выносящих приговоры невиновным”.

”Был очень важен тот факт, что международное сообщество не стало признавать Лукашенко законным победителем на выборах. Поддержали, но решать проблему не захотели”, — считает она.

В интервью швейцарскому изданию Le Temps Тихановская говорила, что белорусская оппозиция ”потеряла улицы” и сейчас создается впечатление, что она проиграла. ”Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима над протестующими — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся”, — заявила она.

При этом Тихановская выразила надежду на возобновление акций протеста весной. Она рассказала, что в настоящее время оппозиция формирует основу для ”завтрашней борьбы”, совершая попытки соединить различные оппозиционные инициативы, которые возникают, например, у учителей, врачей и полицейских.

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