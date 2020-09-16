Тихановская дала Лукашенко гарантии безопасности, если тот "уйдет по-человечески"

"Надеюсь, это ещё не окончательный ответ России. Однако на данном этапе очень остро стоит вопрос этих выделенных денег, - ответила Тихановская на вопрос журналистов об очередном кредите, который предоставил президент РФ Владимир Путин. - Как я указала в своем заявлении, люди Беларуси больше не воспринимают Лукашенко как своего президента. Все эти обязательства, которые он берет на себя сейчас, все эти договоренности, они будут пересмотрены в будущем, после новых выборов, когда будет избран новый президент Беларуси. Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей".

Завершилось интервью вопросами о гарантиях для Александра Лукашенко.

Если Лукашенко мирно уйдет, вы предоставите ему гарантии безопасности?

Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе.

То есть, Лукашенко получит гарантии безопасности?

Да. Даже больше.

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