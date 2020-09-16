Тихановская дала Лукашенко гарантии безопасности, если тот "уйдет по-человечески"(66)
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому изданию LB.ua.
Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская дала большое интервью украинскому изданию LB.ua.
"Надеюсь, это ещё не окончательный ответ России. Однако на данном этапе очень остро стоит вопрос этих выделенных денег, - ответила Тихановская на вопрос журналистов об очередном кредите, который предоставил президент РФ Владимир Путин. - Как я указала в своем заявлении, люди Беларуси больше не воспринимают Лукашенко как своего президента. Все эти обязательства, которые он берет на себя сейчас, все эти договоренности, они будут пересмотрены в будущем, после новых выборов, когда будет избран новый президент Беларуси. Почему возникают вопросы относительно выделенных Россией денег? Потому что все эти деньги идут в Беларусь не на что-то крайне необходимое нашей стране, на больницы или что другое, а на разгоны, аресты, на экипировку для ОМОНа. То есть, они направлены на какие-то военные действия против своих же людей".
Завершилось интервью вопросами о гарантиях для Александра Лукашенко.
Если Лукашенко мирно уйдет, вы предоставите ему гарантии безопасности?
Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе.
То есть, Лукашенко получит гарантии безопасности?
Да. Даже больше.
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