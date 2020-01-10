The New York Times показал видео попадания ракеты в украинский Boeing

Американское издание The New York Times на своем официальном сайте показало видео, снятое неподалеку от аэропорта Тегерана.
Как уверяет издание, видео было проверено на подлинность. По мнению журналистов, оно демострирует, что украинский авиалайнер, направлявшийся из Тегерана в Киев был сбит, спустя несколько минут после взлета.
На видео слышен взрыв и видна вспышка.
Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.
Ранее версии о том, что самолет был сбит, озвучили издание Newsweek со ссылкой на спецслужбы США, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Вот что случилось с украинским Boeing-737 еще в воздухе
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Скандал с Загитовой долетел до США! Неожиданное заявление Америки
Зеленский дал обещание семьям погибших при авиакатастрофе в Иране