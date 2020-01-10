The New York Times показал видео попадания ракеты в украинский Boeing

Как уверяет издание, видео было проверено на подлинность. По мнению журналистов, оно демострирует, что украинский авиалайнер, направлявшийся из Тегерана в Киев был сбит, спустя несколько минут после взлета.

На видео слышен взрыв и видна вспышка.

Самолет МАУ, летевший в Борисполь, разбился ночью 8 января сразу после вылета из аэропорта Тегерана. На борту лайнера находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Ранее версии о том, что самолет был сбит, озвучили издание Newsweek со ссылкой на спецслужбы США, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо.