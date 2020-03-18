The Guardian: японское лекарство от гриппа эффективно против коронавируса

Чжан Синьминь, представитель китайского министерства науки и техники, сказал, что препарат под названием Favipiravir (торговая марка Avigan), разработанный дочерней компанией Fujifilm, дал обнадеживающие результаты в клинических испытаниях с участием 340 пациентов в Ухане и Шэньчжэне .

”Он обладает высокой степенью безопасности и явно эффективен в лечении”, — сказал Чжан журналистам во вторник.

Пациенты, которым дали лекарство в Шэньчжэне, дали отрицательный результат анализов на вирус в среднем через четыре дня после заражения, тогда как, те, кто не принимал лекарство — в среднем через одиннадцать, сообщила общественная телекомпания NHK.

Кроме того, рентген подтвердил улучшение состояния легких примерно у 91% пациентов, которых лечили Favipiravir, по сравнению с 62% улучшения без препарата.

Компания Fujifilm Toyama Chemical, которая разработала препарат — также известная как Avigan — отказалась комментировать эти заявления.

Тем не менее, врачи в Японии тоже используют препарат в клинических исследованиях на пациентах с коронавирусом с легкими или умеренными симптомами, надеясь, что это предотвратит размножение вируса и приостановит течение болезни.

Однако, не все так радужно: источник в министерстве здравоохранения Японии предположил, что препарат не так эффективен у людей с более тяжелыми симптомами. ”Похоже, он не работает так хорошо, когда вирус уже размножился”, — говорится в интервью Mainichi Shimbun.