The Guardian назвала имя нового главаря ИГ

По информации издания, это Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Сальби, который является одним из основателей ИГ.

Отмечается, что он был назначен главарем террористической группировки в октябре спустя несколько часов после ликвидации прежнего главы ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Газета уточняет, что Амир аль-Сальби также известен под псевдонимами Хаджи Абдулла и Абдулла Кардаш.

В ночь на 26 октября американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера ИГ. Данную миссию президент США Дональд Трамп одобрил неделей ранее.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.