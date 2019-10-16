16.10.2019, 09:16

"Тещу с деменцией заставляют сдавать латышский". В Латвии эмигрант из России объявил голодовку

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rus.DELFI.lv
EST 19
arvamus
Foto on illustratiivneFoto: Karin Kaljuläte

Переселенец из России Кирилл Иванов объявил голодовку, потому что Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) обязало сдавать латышский язык его страдающую деменцией тещу — в противном случае она не сможет получить постоянный вид на жительство в Латвии. Об этом мужчина написал у себя в Facebook.

Кирилл и его жена Мария Горохова переехали в Латвию из России в 2013-2014 годах — вместе с родителями и домашними животными. За эти пять лет у них родилась дочь. В 2019 году Кирилл получил постоянный вид на жительство после временного, и пришло время помочь с ним родителям и теще Валентине Захаровой.

Теща Кирилла, которой 71 год, страдает деменцией и по закону должна быть освобождена от экзамена по госязыку — однако получить это освобождение оказалось непросто. После посещения необходимых специалистов в стационаре "Бикерниеки" в начале мая семейство передало документы в УДГМ, и тут, по словам Кирилла, "началось странное".

"Теще, совершенно больному человеку, приходит лично ей адресованное, письмо из Инспекции здравоохранения, от эксперта, который занялся ее весьма серьезным и крайне неоднозначным делом. Письмо было очень трудно понять, общий смысл был таков — не хочет ли что-то Валентина "добавить" к уже имеющемуся", — рассказывает Кирилл. Выяснилось, что требуется еще и справка от психиатра. Справку предоставили, однако спустя неделю выяснилось, что от психиатра инспекция потребовала полную историю болезни. По словам Кирилла, врач вышла в свой выходной и написала 8 страниц истории болезни.

На этом история не закончилась: УДГМ в сентябре прислал бумагу о продлении рассмотрения дела, так как не получил бумаги от Инспекции здравоохранения. После телефонного звонка эксперт Инспекции заверил, что вот-вот все будет готово, а через неделю пришла бумага о том, что экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена. "Эксперт сообщил что ему не нравится то, что вот в справке врач написал деменция, а вот лечащий психиатр не написал деменция, — рассказывает Кирилл. — Я снова повез тещу к клиническому психологу, которая должна была выдать уже свежее заключение о том, каково состояние пациентки".

В УДГМ, куда родственники пожилой женщины обратились с жалобой, сказали, чтобы бумаги от лечащего врача принесли прямо им, что и было сделано.

"Бумаги отвезены, получена расписка, они по обещанию принимавшей их дамы будут конечно приобщены к делу и будет дан новый виток. Неделю мы как-то начали приходить в себя, как-то начало казаться что ну вот теперь-то серьезная организация нами занимается, хоть какая-то защита", — пишет Кирилл.

Однако 14 октября УДГМ прислало письмо с отказом в освобождении от экзамена, где не учитывались ни жалобы, ни документы от лечащего врача. Валентине дали время до 14 ноября: либо чтобы уехать, либо чтобы получить временный ВНЖ. Можно также написать апелляцию на это решение, но апелляция будет рассматриваться месяц.

Единственным способом добиться справедливости Кирилл видит голодовку.

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