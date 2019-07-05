Тайные документы лаборатории из дела Скрипалей нашли в мусорке в Лондоне

Минобороны Великобритании начало расследование обстоятельств попадания секретных документов из научно-технической лаборатории в Портон-Дауне в мусорный бак. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на ведомство. Именно эта лаборатория сыграла одну из ключевых ролей в расследовании причин отравления бывшего сотрудника Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тысячи страниц с пометкой ”совершенно секретно”, в которых содержалась, как отмечает издание, информация подведомственной Минобороны королевства лаборатории, нашел один из жителей Лондона в мусорке неподалеку от автостоянки. Документы датируются 1980–2017 годами.

В выброшенных документах содержатся данные о снаряжении сотрудников охраны в Портон-Дауне, об обязанностях специального подразделения полицейских, которые патрулируют периметр базы, пароли к компьютерным системам и адреса охранников.

Опрошенный изданием эксперт по вопросам разведки назвал такую информацию ”мечтой террориста”. Экс-офицер полиции, который сам был в прошлом связан с одной из секретнейших химлабораторий мира, отметил, что попадание этих документов в руки противников Великобритании могло бы ”завершиться катастрофически”.

”Мы очень серьезно относимся к защите персональных данных, и для этого у нас предусмотрен целый ряд процедур, включая закон о защите данных. Мы рассчитываем на то, что третьи лица, которые законно хранят наши данные, будут также соблюдать строгие меры и правила. Мы можем подтвердить, что расследование было действительно начато”, — заявил представитель Минобороны Великобритании в разговоре с Daily Star.