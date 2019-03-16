Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами

По предварительным данным, смерть марокканской танцовщицы Иман Фадил, свидетельницы в деле против экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, наступила от отравления ”смесью радиоактивных веществ”. Об этом сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на заявления прокуратуры Италии.

В 2013 году Берлускони приговорили к семи годам тюрьмы за секс с несовершеннолетней проституткой Каримой аль-Маруг по прозвищу Руби. Вечеринки с проститутками Берлускони устраивал на собственной вилле под Миланом. В 2014 году защита экс-премьера добилась отмены приговора, однако прокуратура начала новое расследование. На этот раз Берлускони обвиняли в подкупе ключевых свидетелей за дачу ложных показаний.

Иман Фадил была одной из свидетельниц по новому делу. Как пишет The Times, Фадил должна была засвидетельствовать на процессе то, что экс-премьер Италии выплачивал крупные денежные суммы за молчание женщинам, работавшим в вечеринках на его вилле под Миланом. Также он платил за молчание и гостям вечеринок. По версии следствия, на эти цели Берлускони потратил ​€10 млн.

Однако 29 января Фадил госпитализировали. Вскоре она попала в реанимацию. По словам врачей, она испытывала сильную боль, у нее наблюдались симптомы отказа органов. 1 марта 34-летняя женщина скончалась.