Супруг Елизаветы II госпитализирован

"Герцог Эдинбургский прибыл из Норфолка в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне для наблюдения и лечения в связи с уже имеющимся заболеванием. Его госпитализация является мерой предосторожности по совету врача Его Королевского Высочества", — отмечается в сообщении. О каком заболевании 98-летнего принца идет речь, не уточняется, однако, как сообщает The Times, решение было принято в четверг на фоне нескольких недель слухов об ухудшении его здоровья. Издание также уточняет, что герцог Эдинбургский в последнее время страдал от простуды.

Британские изданая отмечают, что принц Филип покинул фамильное имение Сэндрингэм в графстве Норфолк, в котором британская королевская семья традиционно отмечает Рождество и проводит большую часть зимы, в тот день, когда туда прибыла 93-летняя Елизавета II. Британские СМИ предполагают, что рождественские праздники королеве придется провести без своего супруга.

Летом 2017 года герцог Эдинбургский официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома. Как тогда пояснили в Букингемском дворце, теперь он волен по своему усмотрению выбирать те мероприятия, которые будет посещать вместе с Елизаветой II. Несмотря на почтенный возраст и тот факт, что он передал большинство своих обязанностей младшим членам королевской семьи, принц Филип по-прежнему появляется на публике, но значительно реже, чем ранее. Например, в 2019 году его последним публичным появлением стало участие в свадьбе своей внучки Габриэлы Виндзор, дочери Майкла Кентского.