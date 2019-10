Суд РФ предписал двум британским и одному американскому изданию удалить "порочащую информацию" о российском олигархе Дерипаске

Deutsche Welle EST 4

Foto: REUTERS, Sergei Karpukhin

Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 25 октября, полностью удовлетворил иск российского миллиардера (Forbes оценивает его состояние в 3,6 млрд долларов. - Ред.) Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому журналу The Nation. Согласно решению суда, они обязаны удалить порочащую бизнесмена информацию с их сайтов, а также опубликовать ее опровержение в десятидневный срок. Речь идет о статьях 2008 и 2012 годов.