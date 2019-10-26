Суд РФ предписал двум британским и одному американскому изданию удалить "порочащую информацию" о российском олигархе Дерипаске(2)
Арбитражный суд Краснодарского края в пятницу, 25 октября, полностью удовлетворил иск российского миллиардера (Forbes оценивает его состояние в 3,6 млрд долларов. - Ред.) Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times, а также американскому журналу The Nation. Согласно решению суда, они обязаны удалить порочащую бизнесмена информацию с их сайтов, а также опубликовать ее опровержение в десятидневный срок. Речь идет о статьях 2008 и 2012 годов.
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
В «деле БелОМО» возник бывший замминистра обороны СССР
Гилерме сравнил жизнь в Бразилии и в России
Для тех, кто собирается на закупы: когда не стоит ехать в Польшу?