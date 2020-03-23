Страшный прогноз вирусолога из Китая: пандемия коронавируса в Европе продлится 1-2 года

"Могу сказать: забудьте о том, что пандемия закончится в Европе в ближайшем будущем", – сказал вирусолог.

По словам ученого, следует ожидать, что случаи заражения COVID-19 будут появляться и исчезать. Это продлится один или два года, что вполне "нормально" для такого вируса.

В то же время он выразил уверенность, что то, когда пандемию коронавируса смогут взять под контроль – этим летом или следующим – зависит только от глобальных усилий по ее сдерживанию. По его мнению, для решения проблемы в кратчайшие сроки меры должны быть чрезвычайно радикальными.

"Если бы только весь мир смог прекратить движение на четыре недели, пандемию можно было бы остановить", – заявил Вэньхун.

Он добавил, что Китаю в борьбе с коронавирусом помогло то, что в самом начале распространения инфекции учреждения, многие предприятия и учебные заведения были закрыты из-за "Праздника весны", что значительно сократило контакты населения.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше странице МИД!

. Читайте больше странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!