Стивен Сигал, внучка Диснея и другие американские миллионеры попросили поднять им налоги для восстановления экономики

"Нет, мы не ухаживаем за больными в палатах интенсивной терапии, не водим скорые, которые привозят пациентов в больницы, не пополняем стеллажи продуктовых магазинов и не доставляем еду от двери до двери. Но у нас есть деньги, и их много", — пишут авторы.

В письме указано, что последствия кризиса, вызванного пандемией, будут ощущаться на протяжении десятилетий, из-за чего полмиллиарда человек могут пополнить ряды бедных. При этом сотни миллионов могут потерять работу, когда предприятия начнут закрываться.

Авторы послания предлагают правительствам взять на себя ответственность за сбор налогов и распределение доходов от них.

"В отличие от миллионов людей по всему миру, нам нет нужды заботиться о возможной утрате работы, дома или способности обеспечивать наши семьи. Мы не стоим на передовой этого бедствия, и наши шансы стать его жертвами значительно меньше. Поэтому, пожалуйста, обложите нас налогами. Это единственный правильный выбор. Человечество важнее денег", — отмечается в письме.

Среди подписавших его миллионеров оказались актер Стивен Сигал, британский сценарист Ричард Кертис, венчурный инвестор Джон О’Фарелл, внучка Уолта Диснея Эбигейл и многие другие.

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