Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Крушение произошло во время следования в немецкий город Эгельсбах. На борту одномоторного самолета Epic LT находилась Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.

Источник "Коммерсанта" сообщил, что Филева отказалась от привычного самолета Gulfstream G550, поскольку на Epic LT удобнее садиться на короткую взлетно-посадочную полосу. Предположительно, пилот слишком сильно снизил скорость при заходе на посадку и допустил сваливание самолета в штопор, потеряв управление.

Источник "Интерфакса" раннее сообщил, что на борту самолета не было "черных ящиков". Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения.