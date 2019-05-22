США заподозрили Дамаск в применении химоружия на северо-западе Сирии

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара — ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", — говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США ещё не завершили сбор данных об этом инциденте. "Но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада будет применять химическое оружие, то США и их союзники отреагируют быстро и необходимым образом", — предупреждают в американском внешнеполитическом ведомстве.

Как отмечается в сообщении, предполагаемое нападение 19 мая на северо-западе Сирии является частью "насильственной кампании режима Асада", которая нарушает режим прекращения огня в районе Идлиба.

"Нападения режима на общины северо-запада Сирии должны прекратиться. Соединенные Штаты повторяют свое предупреждение, впервые выпущенное президентом (Дональдом — ИФ) Трампом в сентябре 2018 года, о том, что атака на зону деэскалации в Идлибе будет безрассудной эскалацией, которая грозит дестабилизировать ситуацию в регионе", — следует из заявления Госдепа.

Россия проводит военную операцию в Сирии с осени 2015 года. Российская авиация поддерживает наземные операции сирийской армии.