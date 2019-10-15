США выводят свои войска из сирийского Манбиджа и помогают освоиться там российским военным(3)
США на фоне тяжелых боев между турецкими войсками и сирийскими курдами выводят свой воинский контингент из района Манбидж, где размещались с 2017 года. Об этом во вторник, 15 октября, сообщил представитель международной антитеррористической коалиции полковник Майлс Каггинс.
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