США выводят свои войска из сирийского Манбиджа и помогают освоиться там российским военным

Одновременно с этим спецпредставитель президента России по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев заявил, отметив, что согласия между Москвой и Анкарой по вопросу начала турецкой операции против сирийских курдов не было. Лаврентьев уточнил, что диалог между конфликтующими странами идет "в реальном режиме времени" на различных уровнях, в том числе "по линии министерств обороны, иностранных дел, спецслужб".

Представитель РФ заметил, что в реальном столкновении между Турцией и Сирией никто не заинтересован, а Кремль постарается этого не допустить.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ.