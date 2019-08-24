24.08.2019, 08:46

США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией

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rus.delfi.ee
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США решили открыть генконсульство в Гренландии на фоне спора с Данией
Gröönimaad katva jää sulamine servadelt on suveperioodil tavaline, kuid sel aastal on sulav ala erakordselt suur - ligi miljoni ruutkilomeetri suuruneNASA

В Вашингтоне заявили о желании расширить связи с гренландским обществом после отказа Копенгагена обсуждать продажу острова, пишет РБК.

Государственный департамент США направил письмо в комитет Сената по международным отношениям, в котором сообщил о намерении открыть генеральное консульство в административном центре Гренландии, городе Нуук. Это произошло через неделю после дипломатического спора с Данией по поводу предложение Дональда Трампа купить у Копенгагена самый большой в мире остров, сообщает Daily Beast со ссылкой на AP.

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В бумаге Госдепартамента говорится о том, что открытие диппредставительства США позволит ”укрепить политические, экономические и торговые отношения в Арктике”, а также будет способствовать углублению связей с властями Гренландии и местным населением.

Предложение внешнеполитического ведомства США поступило на фоне спора между Соединенными Штатами и Данией. На прошлой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что Трамп обсуждал со своим окружением идею покупки Гренландии у Дании. В Копенгагене, комментируя эту статью, заявили, что не пойдут на подобную сделку, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала саму идею ”абсурдной”. Трамп в ответ на эти слова отменил запланированную ранее поездку в Данию.

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