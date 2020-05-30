США разрывают отношения с Всемирной организацией здравоохранения

Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении отношений между США и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). ВОЗ не провела необходимых реформ, заявил Трамп в пятницу, 29 мая, выступая в Вашингтоне.

Президент США обвинил ВОЗ в том, что она находится под полным контролем Китая, несмотря на то, что ежегодные взносы КНР составляют 40 млн долларов, а США — примерно 450 млн долларов. После разрыва отношений деньги, которые США больше не будут перечислять ВОЗ, направят на другие "глобальные потребности общественного здравоохранения", сказал также Трамп.

Конфликт Трампа и ВОЗ

Ранее, 19 мая, Трамп в письме на имя главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса выдвинул ультиматум, потребовав доказать независимость ВОЗ от Китая и в 30-дневный срок выполнить требования США по реформам.

"14 апреля 2020 года я приостановил выделение средств Всемирной организации здравоохранения до завершения расследования моей администрации в отношении провальных мер в ответ на вспышку COVID-19. Данное разбирательство подтвердило многие серьезные опасения, о которых я заявлял в прошлом месяце, а также выявило другие, которые ВОЗ следует рассмотреть, в особенности настораживающее отсутствие независимости от Китайской Народной Республики", — говорилось в письме.

Трамп обвиняет ВОЗ в том, что организация поддерживала кампанию КНР по дезинформации и тем самым содействовала значительно более широкому распространению пандемии коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19. ВОЗ отвергает эти обвинения, а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал ослабление ресурсов ВОЗ во время пандемии.