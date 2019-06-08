США и Мексика достигли соглашения по иммиграции

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли <…> соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин [на товары из Мексики] настоящим приостановлено на неопределенный срок", — написал президент США.

Мексика, по словам президента США, обязалась ужесточить свою иммиграционную политику. "Мексика, в свою очередь, согласилась принять решительные меры, чтобы остановить потоки мигрантов [направляющихся] через Мексику к нашей южной границе, — пояснил глава государства. — Это делается для того, чтобы значительно сократить и устранить нелегальную иммиграцию, прибывающую из Мексики в Соединенные Штаты".

Детали достигнутых договоренностей



В опубликованной Госдепартаментом совместной декларации США и Мексики говорится, что Мехико "предпримет беспрецедентные шаги по повышению уровня обеспечения безопасности для пресечения нелегальной миграции, включая развертывание военнослужащих своей Национальной гвардии по всей территории" страны, уделяя первоочередное внимание границе с США. "Мексика также примет решительные меры по ликвидации организаций, занимающихся контрабандой и торговлей людьми", — отмечается в документе.

Теперь, согласно достигнутым договоренностям, те, кто пересекает американо-мексиканскую границу в поисках убежища, будут отправляться обратно в Мексику, где "смогут ожидать рассмотрения своих прошений на предоставление убежища". На территории республики им будут предоставлены рабочие места, медицинские и образовательные услуги.